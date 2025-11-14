KANEMITSU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KANEMITSU präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 30,69 JPY. Im letzten Jahr hatte KANEMITSU einen Gewinn von 36,95 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,70 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at