|
19.02.2026 15:20:16
Kanen Makes a Big Bet on Housing. Should You Follow?
Kanen Wealth Management LLC reported a new stake in Trex (NYSE:TREX) in its Feb. 18, 2026, SEC filing. The fund purchased 250,000 shares, with an estimated transaction value of $8.83 million based on the quarter’s average share price. This was a new addition to the fund. This is a new position, representing 2.68% of Kanen’s reportable U.S. equity assets under management after the trade.Top five holdings post-filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!