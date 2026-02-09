Kaneshita Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaneshita Construction präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 58,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,48 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,78 Prozent auf 2,93 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 111,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kaneshita Construction ein EPS von 148,84 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,30 Prozent auf 9,74 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 8,84 Milliarden JPY gelegen.

