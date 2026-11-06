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06.11.2026 06:31:28
Kaneshita Construction: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kaneshita Construction veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kaneshita Construction ein Ergebnis je Aktie von 3,11 JPY vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaneshita Construction im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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