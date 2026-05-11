Kaneshita Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kaneshita Construction hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 55,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,70 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,30 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at