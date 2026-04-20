Kangmei Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kangmei Pharmaceutical hat am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 1,29 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden CNY umgesetzt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,24 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at