KANGNAM JEVISCO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KANGNAM JEVISCO präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 119,61 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 264,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 148,48 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 163,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 71,23 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1019,50 KRW erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,93 Prozent auf 598,55 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 643,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at