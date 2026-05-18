KANGNAM JEVISCO präsentierte Quartalsergebnisse

KANGNAM JEVISCO äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 185,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -84,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KANGNAM JEVISCO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 146,93 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 141,02 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at