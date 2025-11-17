KANGNAM JEVISCO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KANGNAM JEVISCO gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -26,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 14,50 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KANGNAM JEVISCO mit einem Umsatz von insgesamt 147,44 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,02 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at