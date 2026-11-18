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18.11.2026 06:31:28
KANGNAM JEVISCO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KANGNAM JEVISCO ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KANGNAM JEVISCO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 363,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KANGNAM JEVISCO -26,000 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,44 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,24 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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