Kangwon Land gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kangwon Land äußerte sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 308,57 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 557,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kangwon Land im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 365,45 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 344,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 329,81 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 367,38 Milliarden KRW prognostiziert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1479,46 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2257,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 476,73 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 426,86 Milliarden KRW im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1542,53 KRW und einem Umsatz von 1 479,51 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at