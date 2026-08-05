Kangwon Land: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kangwon Land äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 469,04 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 313,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kangwon Land in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 345,55 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 360,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at