Kangwon Land stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kangwon Land hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -16,97 KRW. Ein Jahr zuvor waren 564,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 369,45 Milliarden KRW, gegenüber 384,15 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,82 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at