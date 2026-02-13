Kanishk Steel Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kanishk Steel Industries hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,17 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 962,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanishk Steel Industries einen Umsatz von 880,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at