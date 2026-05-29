29.05.2026 06:31:29

Kanishk Steel Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kanishk Steel Industries hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,560 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanishk Steel Industries einen Umsatz von 985,7 Millionen INR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,07 Milliarden INR – ein Plus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kanishk Steel Industries 3,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen