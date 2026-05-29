Kanishk Steel Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kanishk Steel Industries hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,560 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kanishk Steel Industries einen Umsatz von 985,7 Millionen INR eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,07 Milliarden INR – ein Plus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kanishk Steel Industries 3,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at