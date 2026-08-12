Kanishk Steel Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kanishk Steel Industries gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kanishk Steel Industries ein EPS von 0,510 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Kanishk Steel Industries im vergangenen Quartal 873,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kanishk Steel Industries 1,01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at