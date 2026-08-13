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13.08.2026 06:31:29
KANMONKAI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KANMONKAI gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
KANMONKAI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,160 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,28 Prozent zurück. Hier wurden 847,2 Millionen JPY gegenüber 954,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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