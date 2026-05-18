KANMONKAI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KANMONKAI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 10,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KANMONKAI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,03 JPY. Im Vorjahr waren 27,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KANMONKAI im vergangenen Geschäftsjahr 5,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KANMONKAI 5,26 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at