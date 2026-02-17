Kann ein massives Aktienrückkaufprogramm den Abwärtstrend der Novo Nordisk-Aktie stoppen?

• Rückkauf von B-Aktien für bis zu 15 Milliarden Dänische Kronen im Jahr 2026 initiiert• Erste Tranche umfasst ein Volumen von 3,8 Milliarden Dänischen Kronen bis Mai 2026• Strategische Kapitalmaßnahme erfolgt vor dem Hintergrund angepasster Guidance-Ziele

Fortschritt des Rückkaufprogramms von Novo Nordisk im Detail

Das im Februar 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm von Novo Nordisk nimmt Fahrt auf. Zwischen dem 9. und 13. Februar 2026 hat das Unternehmen insgesamt 1.000.000 eigene B-Aktien an der Nasdaq Copenhagen erworben. Die Transaktionen wurden zu einem durchschnittlichen Kurs von etwa 311,50 Dänischen Kronen pro Anteilsschein abgewickelt, was einem wöchentlichen Transaktionswert von rund 311,5 Millionen Dänischen Kronen (rund 41,7 Millionen Euro) entspricht. Damit summieren sich die Rückkäufe seit dem Start der aktuellen Tranche am 4. Februar 2026 auf insgesamt 1.750.000 B-Aktien.

Das Gesamtvolumen des auf zwölf Monate angelegten Programms beläuft sich auf bis zu 15 Milliarden Dänische Kronen. Die derzeit laufende erste Teiltranche soll bis zum 4. Mai 2026 abgeschlossen sein und ein Volumen von maximal 3,8 Milliarden Dänischen Kronen erreichen. Laut offiziellen Mitteilungen von Novo Nordisk dient die Maßnahme primär der Herabsetzung des Grundkapitals sowie der Bedienung von aktienbasierten Incentive-Programmen für Mitarbeiter. Nach Abschluss der jüngsten Transaktionen hält der Konzern nunmehr 19.139.799 eigene B-Aktien, was einem Anteil von 0,4 Prozent am gesamten Grundkapital entspricht.

Strategischer Kontext und operative Herausforderungen

Die Intensivierung der Kapitalrückführung fällt in eine Phase erhöhter Volatilität für den dänischen Blue-Chip. Erst kürzlich hatte das Management die Märkte mit einer vorsichtigen Prognose für das laufende Geschäftsjahr überrascht. Novo Nordisk erwartet für 2026 einen Rückgang beim Umsatz und beim operativen Ergebnis zwischen 5 und 13 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Als Hauptgründe nannte das Unternehmen den Wegfall von Einmaleffekten aus dem Vorjahr sowie einen verschärften Preiswettbewerb auf dem US-Markt für Adipositas- und Diabetes-Medikamente.

Besonders der Preisdruck bei den Blockbustern Wegovy und Ozempic belastet die Margenstruktur zusehends. In der Bilanzkonferenz am 4. Februar verwies das Management auf Vereinbarungen mit der US-Regierung, die deutlich reduzierte Erstattungssätze für Medicare-Patienten vorsehen. Während das internationale Geschäft weiterhin zweistellige Wachstumsraten aufweist, dämpfen die regulatorischen Eingriffe in den USA die kurzfristigen Gewinnerwartungen. Die Fortführung des Rückkaufprogramms über den März 2026 hinaus steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die kommende ordentliche Generalversammlung.

Wie die Novo Nordisk-Aktie auf den Rückkauf reagiert

An der Börse wurde die Nachricht über den Fortschritt der Rückkäufe verhalten aufgenommen. Die Novo Nordisk-Aktie verlor am Montag an der dänischen Börse 0,95 Prozent auf 307,65 DKK. Innerhalb der vergangenen vier Wochen musste das Papier einen deutlichen Abverkauf von über 20 Prozent verkraften, nachdem die reduzierten Wachstumsziele bekannt wurden. Analysten werten das Rückkaufprogramm zwar als unterstützend für den Kurs, weisen jedoch darauf hin, dass die operative Kehrtwende in den USA für die langfristige Bewertung entscheidender ist.

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt Novo Nordisk mit einer Marktkapitalisierung von 1,37 Billionen DKK (rund 183,39 Milliarden Euro) eines der wertvollsten Unternehmen Europas. Der Konzern setzt weiterhin massiv auf Forschung und Entwicklung, insbesondere bei oralen Verabreichungsformen seiner GLP-1-Präparate. Investoren beobachten nun gespannt, ob die Unterstützung durch die massiven Rückkäufe ausreicht, um den Kurs oberhalb technischer Unterstützungslinien zu stabilisieren, während die globale Nachfrage nach Adipositas-Therapien ungebrochen hoch bleibt.

Redaktion finanzen.at