Kanoria Chemicals Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kanoria Chemicals Industries veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 6,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kanoria Chemicals Industries -1,790 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kanoria Chemicals Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at