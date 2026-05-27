Kanoria Chemicals Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kanoria Chemicals Industries hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -8,320 INR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3,04 Milliarden INR, gegenüber 4,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,44 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 27,64 INR beziffert, während im Vorjahr -19,130 INR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 9,81 Milliarden INR, gegenüber 15,36 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 36,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at