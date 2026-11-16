Kanoria Chemicals Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Kanoria Chemicals Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 5,20 INR gegenüber 21,38 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Kanoria Chemicals Industries 3,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at