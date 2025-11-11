Kanoria Chemicals Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kanoria Chemicals Industries hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 21,38 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,180 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2,10 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 43,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kanoria Chemicals Industries 3,74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

