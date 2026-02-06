Kanpur Plastipack gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kanpur Plastipack hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,92 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at