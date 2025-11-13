Kanpur Plastipack hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kanpur Plastipack hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 3,33 INR. Im letzten Jahr hatte Kanpur Plastipack einen Gewinn von 0,770 INR je Aktie eingefahren.

Kanpur Plastipack hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at