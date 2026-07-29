Kanpur Plastipack informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kanpur Plastipack hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 4,68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanpur Plastipack noch ein Gewinn pro Aktie von 2,63 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,04 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,79 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at