Kanpur Plastipack stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kanpur Plastipack hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 6,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanpur Plastipack noch ein Gewinn pro Aktie von 3,33 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kanpur Plastipack in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,36 Milliarden INR im Vergleich zu 1,65 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at