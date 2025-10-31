KANRO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KANRO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,68 JPY, nach 13,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 7,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at