KANRO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KANRO lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

KANRO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,92 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at