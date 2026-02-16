|
16.02.2026 06:31:31
KANRO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KANRO ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KANRO die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 24,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KANRO 21,96 JPY je Aktie verdient.
KANRO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 80,18 JPY gegenüber 77,52 JPY je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat KANRO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,77 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 31,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
