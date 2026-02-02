Kansai Electric Power präsentierte Quartalsergebnisse

Kansai Electric Power hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Kansai Electric Power 6,11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,67 Milliarden USD umgesetzt worden.

