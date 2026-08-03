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03.08.2026 06:31:29
Kansai Electric Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kansai Electric Power lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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