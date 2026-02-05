Kansai Nerolac Paints: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kansai Nerolac Paints gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,50 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,42 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 19,82 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kansai Nerolac Paints 19,22 Milliarden INR umgesetzt.

