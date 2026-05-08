Kansai Nerolac Paints informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kansai Nerolac Paints hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,14 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Kansai Nerolac Paints 19,54 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,69 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 19,10 Milliarden INR ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Kansai Nerolac Paints ein EPS von 14,14 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,23 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 80,52 Milliarden INR ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 8,23 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 80,19 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at