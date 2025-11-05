Kansai Nerolac Paints stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kansai Nerolac Paints veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent auf 19,54 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at