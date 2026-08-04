Kansai Nerolac Paints stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kansai Nerolac Paints hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,74 Milliarden INR – ein Plus von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kansai Nerolac Paints 21,62 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 INR sowie einem Umsatz von 23,66 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at