Kansai Nerolac Paints veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kansai Nerolac Paints hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 23,17 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,54 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at