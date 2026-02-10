KANSAI PAINT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KANSAI PAINT hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 78,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 91,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 153,20 Milliarden JPY gegenüber 150,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at