KANSAI PAINT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KANSAI PAINT hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 9,44 JPY gegenüber 30,45 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 147,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KANSAI PAINT einen Umsatz von 144,07 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 179,65 JPY gegenüber 202,02 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 589,80 Milliarden JPY – ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KANSAI PAINT 588,83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at