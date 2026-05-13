KANSAI PAINT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KANSAI PAINT präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KANSAI PAINT 0,100 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 945,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 939,3 Millionen USD.

In Sachen EPS wurden 0,600 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KANSAI PAINT 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat KANSAI PAINT im vergangenen Geschäftsjahr 3,91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KANSAI PAINT 3,86 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at