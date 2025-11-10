|
KANSAI PAINT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KANSAI PAINT lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,23 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat KANSAI PAINT im vergangenen Quartal 144,54 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KANSAI PAINT 148,66 Milliarden JPY umsetzen können.
