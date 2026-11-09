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09.11.2026 06:31:29
KANSAI PAINT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KANSAI PAINT hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,75 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 165,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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