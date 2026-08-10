KANSAI PAINT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KANSAI PAINT ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KANSAI PAINT die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 36,82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 157,85 Milliarden JPY gegenüber 144,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at