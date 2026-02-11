|
KANSAI PAINT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KANSAI PAINT hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KANSAI PAINT ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 994,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 988,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
