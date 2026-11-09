KANSAI PAINT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KANSAI PAINT hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,04 Milliarden USD – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KANSAI PAINT 980,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at