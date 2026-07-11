WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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11.07.2026 11:01:32

Kansas City, the Smallest World Cup Host, Has the World at Its Feet

The city has a proud history with the sport thanks to Lamar Hunt, who owned the Kansas City Chiefs and co-founded Major League Soccer.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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