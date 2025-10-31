Kansas City Life Insurance Aktie

Kansas City Life Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACEQ / ISIN: US4848362004

31.10.2025 19:16:39

Kansas City Life Insurance Company Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Kansas City Life Insurance Company (KCLI) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $3.15 million, or $0.33 per share. This compares with $1.32 million, or $0.14 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.1% to $123.78 million from $125.14 million last year.

Kansas City Life Insurance Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.15 Mln. vs. $1.32 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.14 last year. -Revenue: $123.78 Mln vs. $125.14 Mln last year.

Nachrichten zu Kansas City Life Insurance Comehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Kansas City Life Insurance Comehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kansas City Life Insurance Co 31,01 0,00% Kansas City Life Insurance Co

