Kansas City Life Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kansas City Life Insurance hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 121,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kansas City Life Insurance 123,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at