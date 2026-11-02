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02.11.2026 06:31:29
Kansas City Life Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kansas City Life Insurance hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 121,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kansas City Life Insurance 123,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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