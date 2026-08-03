Kansas City Life Insurance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kansas City Life Insurance hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kansas City Life Insurance ein EPS von -2,900 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 125,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kansas City Life Insurance 122,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at