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04.05.2026 06:31:29
Kansas City Life Insurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kansas City Life Insurance hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,99 USD. Im letzten Jahr hatte Kansas City Life Insurance einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,98 Prozent auf 117,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 119,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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